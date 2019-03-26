Новые протесты в Ингушетии

В столице Ингушетии — многотысячная акция протеста против нового закона о референдумах. Проект предусматривает, среди прочего, отмену обязательного вынесения на общенародное голосование вопросов об изменении административной границы.

На фоне заключённого в прошлом году соглашения с Чечнёй документ вызвал возмущение в Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал проект из парламента, обещав начать его общественное обсуждение.

Однако собравшиеся во вторник в Магасе заявили о полном недоверии руководству республики.

Призывы к отставке Евкурова звучали уже в прошлом году, когда он заключил с соседней Чечнёй договор об изменении административной границы. В Ингушетии «обмен землями» назвали несправедливым, и это вызвало массовые протесты, которые в нескольких случаях заканчивались столкновениями.

Конституционный суд Ингушетии постановил провести референдум по этому вопросу, но Конституционный суд России признал соглашение полностью законным.