Предвыборное путешествие по Европе: заботы испанских фермеров

До Европейских выборов остается девять недель. Наша команда продолжает путешествие по Европе. Сейчас мы с Испании. Местные жители делятся с нами своими надеждами и тревогами.

"Мы в городе Вильяфранка-де-лос-Баррос. Эстремадура – один из самых плодородных, богатых сырьем регионов Испании, но в то же время один из самых бедных. Почти половина местных жителей живет на 700 евро в месяц. За последние пять лет регион покинули 13 тысяч молодых людей. На поезде 300 километров можно проехать за 6 часов. Жители Эстремадуры жалуются на нехватку инфраструктуры, - передает корреспондент Euronews Кристина Хинер. - Это тормозит промышленное и коммерческое развитие региона. Мы поговорили с Бригидой. Она разводит домашний скот. Женщина рассказала нам, какую роль в ее повседневной жизни играет Евросоюз".

Эти земли Бригида унаследовала от своего отца 20 лет назад. "Это семейное дело. Нам приходится выживать. Земли принадлежат матери. Я получаю зарплату. Остальное мы инвестируем дальше".

Бригида пасет здесь овец и выращивает злаки, которые идут на корм для скота.

У нашей фермы много проблем. Нам нужны поезда, дороги, инфраструктура. Без этого мы не можем продавать наши товары

А еще Бригида обеспокоена тем, что сельское население стареет, а молодежь уезжает в более крупные города. Если не привлекать молодых людей, то дело, которым занимается Бригида, умрет.

Как и многие другие местные фермеры, Бригида получает помощь от ЕС. Это часть европейской сельскохозяйственной программы. Ежегодно выделяется 50 миллиардов евро. Но у Бригиды эта программа вызывает противоречивые чувства.

Если бы не эта помощь, нас бы здесь сейчас не было, потому что всё это нерентабельно. Брюссель находится далеко. И там есть люди, которые, я думаю, из хороших побуждений выпускают указы. Но при этом они не понимают, что на самом деле происходит здесь, на полях.

При этом, по словам Бригиды, незнание реалий – это проблема не только тех, кто работает в Брюсселе.

"Политики пробили очередное дно. Для Испании настали сложные времена. Мы вернулись в прошлое. Мы обращаем внимание на то, что не имеет никакого смысла. Делаем ли мы что-то, чтобы решить проблему старения населения? Нет. Делается ли что-то для защиты прав женщин? Нет. Мы тратим время и силы на какие-то глупости".

Бригида говорит, что ситуация в ближайшее время может стать еще сложнее. Фермеры уже столкнулись с тяжелейшей проблемой.

"Изменился климат. Это ненормально. Последний раз дождь здесь был почти месяц назад. Это катастрофа".

Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается. Не пропустите следующие выпуски программы.