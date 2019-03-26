Предвыборное путешествие по Европе: заботы испанских фермеров

До Европейских выборов остается девять недель. Наша команда продолжает путешествие по Европе. Сейчас мы с Испании. Местные жители делятся с нами своими надеждами и тревогами.
"Мы в городе Вильяфранка-де-лос-Баррос. Эстремадура – один из самых плодородных, богатых сырьем регионов Испании, но в то же время один из самых бедных. Почти половина местных жителей живет на 700 евро в месяц. За последние пять лет регион покинули 13 тысяч молодых людей. На поезде 300 километров можно проехать за 6 часов. Жители Эстремадуры жалуются на нехватку инфраструктуры, - передает корреспондент Euronews Кристина Хинер. - Это тормозит промышленное и коммерческое развитие региона. Мы поговорили с Бригидой. Она разводит домашний скот. Женщина рассказала нам, какую роль в ее повседневной жизни играет Евросоюз".
Эти земли Бригида унаследовала от своего отца 20 лет назад. "Это семейное дело. Нам приходится выживать. Земли принадлежат матери. Я получаю зарплату. Остальное мы инвестируем дальше".
Бригида пасет здесь овец и выращивает злаки, которые идут на корм для скота.
А еще Бригида обеспокоена тем, что сельское население стареет, а молодежь уезжает в более крупные города. Если не привлекать молодых людей, то дело, которым занимается Бригида, умрет.
Как и многие другие местные фермеры, Бригида получает помощь от ЕС. Это часть европейской сельскохозяйственной программы. Ежегодно выделяется 50 миллиардов евро. Но у Бригиды эта программа вызывает противоречивые чувства.
При этом, по словам Бригиды, незнание реалий – это проблема не только тех, кто работает в Брюсселе.
"Политики пробили очередное дно. Для Испании настали сложные времена. Мы вернулись в прошлое. Мы обращаем внимание на то, что не имеет никакого смысла. Делаем ли мы что-то, чтобы решить проблему старения населения? Нет. Делается ли что-то для защиты прав женщин? Нет. Мы тратим время и силы на какие-то глупости".
Бригида говорит, что ситуация в ближайшее время может стать еще сложнее. Фермеры уже столкнулись с тяжелейшей проблемой.
"Изменился климат. Это ненормально. Последний раз дождь здесь был почти месяц назад. Это катастрофа".
Наше предвыборное путешествие по Европе продолжается. Не пропустите следующие выпуски программы.