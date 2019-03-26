Папа Римский и тайна кольца

Обвинения в неуважении к пастве и бурные обсуждения в социальных сетях спровоцировало поведение Папы Римского Франциска во время приёма верующих в итальянском Лорето. Когда люди, подходя к нему, наклонялись и пытались по традиции поцеловать кольцо рыбака, он как будто прятал руку.

Консервативное католическое издание LifeSiteNews назвало видеозапись общения понтифика с верующими «возмутительной». В то же время в комментариях в социальных сетях некоторые пользователи уверяют, что их просили не целовать руки понтифика или кольцо рыбака и во время общения с предшественниками Франциска.

Reuters приводит объяснения человека из окружения Папы Римского, который пожелал сохранить анонимность: просто иногда понтифику нравится, что люди хотят целовать ему руку, а иногда нет.