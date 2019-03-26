Страшный опыт пассажиров Viking Sky

Эти кадры были сняты на борту судна Viking Sky, у которого в прошлую субботу отказал двигатель, после чего лайнер начал дрейфовать к скалистому берегу. Инцидент произошел недалеко от Норвегии. Пассажир Райан Флинн опубликовал видео на своей странице в Twitter. В тот момент мужчина находился в обеденном зале. Он рассказал, что помещение залило водой и в зале начала опрокидываться мебель.

Эвакуация пассажиров осложнялась из-за сильных порывов ветра и 8-метровых волн. Людей можно было вывезти только по воздуху и максимум 20 человек за раз. Позже экипажу удалось завести три двигателя, и лайнер на буксире направился к близлежащему порту. Все пассажиры были спасены.