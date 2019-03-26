В Мозамбик прибыла гуманитарная помощь

Португальские военные доставили 800 килограммов гуманитарной помощи в порт города Бейры в Мозамбике. Дальше им пришлось пересаживаться на надувные лодки, чтобы по реке Бузи добраться до местных жителей.

Уже больше недели сотни жителей этого района страдают от нехватки питьевой воды и продовольствия после того, как на страну обрушился мощный циклон "Идаи". Скорость ветра достигала 170 километров в час. Из-за ливней реки Бузи и Пунге вышли из берегов, затопив близлежащие деревни. На данный момент подтверждена гибель более чем 400 человек. В ООН опасаются, что в зоне бедствия может начаться эпидемия холеры и малярии.