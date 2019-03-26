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Протесты на Трокадеро

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Протесты на Трокадеро

Сотни манифестантов вышли на Трокадеро, чтобы выразить протест против приема во Франции китайского лидера, который прибыл в страну с государственным визитом.

Недовольство протестующих вызывает политика официального Пекина в отношении уйгуров, Тибета и нарушения иных прав человека. "Вместо того, чтобы угощать своего гостя тонкими винами и изысканными блюдами, Эммануэль Макрон должен был заявить о своем неприятии подобных действий со стороны китайских властей", - полагают манифестанты.


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