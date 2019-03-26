NASA отменило выход двух женщин в космос из-за размера скафандров

NASA отменило выход первой женской команды астронавтов в открытый космос из-за отсутствия на Международной космической станции скафандра подходящего размера.

На сайте агентства говорится, что после предыдущего выхода в открытый космос одна из участниц события Энн Макклейн сообщила, что ей больше подходит верхняя часть скафандра среднего размера.

Американские скафандры состоят из модулей, которые подгоняются под параметры астронавта. Эксперты считают, что подходящий размер скафандра - важная составляющая комфорта при работе в открытом космосе.

По словам NASA, на станции есть второй костюм размера M, но к нужному времени его подготовить не удастся. «В данном случае легче (и быстрее!) поменять астронавтов, чем реконфигурировать скафандр», - сказала представитель пресс-службы агентства Стефани Ширхольц.

Новость вызвала критику со стороны феминистского сообщества. «Я смеялась в голос, когда прочитала об этом, потому что это просто еще один пример нелепости того, что часто происходит в жизни женщин», - написала в Twitter основательница британской Партии равенства женщин Аманда Тернер.

Исполняющая обязанности со-директора Отдела по правам женщин Human Rights Watch Хизер Барр сказала: «Потому что недостаточно дискриминировать женщин только в каждом уголке Земли».

Американский правозащитник Иэн Левин написал в своем аккаунте Twitter: «Добро пожаловать в 21 век. NASA может отправлять мужчин на Луну, а мужчин и женщин - в космос, но утверждает, что не может найти два скафандра, которые подойдут женщинам-космонавтам для выхода в открытый космос».

Макклейн и Кох должны были 29 марта заменить аккумуляторы части солнечных батарей МКС. Предполагалось, этот выход в открытый космос станет первым в истории выходом, организованным и выполненным командой, состоящей из женщин. Руководить полетом с Земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.