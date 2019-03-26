Израиль - сектор Газа: ответный удар

Армия Израиля нанесла новые удары по целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства.

Накануне вечером сообщалось со сслылкой на представителей группировки ХАМАС о достигнутом при посредничестве Египта перемирии, но спустя несколько минут, по информации Рейтер, на территории Израиля, граничащей с сектором Газа, зазвучали сирены, предупреждающие жителей о ракетном обстреле.

В распространенном ЦАХАЛ коммюнике говорится - "истребители поразили террористические цели на территории военного лагеря ХАМАС".

Палестинцы сообщают о семерых пострадавших.

Еще накануне спецслужбы и армия Израиля возложили ответственность за новый виток напряженности на группировку ХАМАС, контролирующую сектор Газа. Было заявлено, что выпущенная в понедельник ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет в центральной части страны, были ранены семеро.

Предыдущая военная операция в секторе Газа под названием "Нерушимая скала" длилась полтора месяца, она проводилась пять лет назад, и ее целью было, как сообщалось, прекращение ракетных обстрелов Израиля с территории палестинского приморского анклава.