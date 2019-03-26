Израиль опровергает сообщения о прекращении огня

Израиль стягивает на границу с Сектором Газа новые подкрепления. По данным местных СМИ, речь идёт о силах, которых в этом районе не видели с лета 2014 года, после операции «Нерушимая скала».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник опроверг появившиеся накануне сообщения о том, что при посредничестве Египта было достигнуто соглашение о прекращении огня. Обмен ракетными ударами с обеих сторон не прекращается вторые сутки.

Еврейское государство обвиняет в провоцировании обстрелов руководство движения ХАМАС. Именно принадлежащие ему здания являются целью израильских ВВС.

В руководстве Палестинской автономии называют действия Израиля кампанией агрессии и террора.