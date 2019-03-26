Городские советы получили анонимные угрозы

Полиция эвакуировала во вторник утром людей из ратуш в шести германских городах после поступления анонимных угроз применения насилия. По предварительным данным, эвакуация прошла в городах Аугсбург, Гёттинген, Кайзерслаутерн, Хемниц, Нойнкирхен и Рендсбург.

В городе Кайзерслаутерн угрозы поступили по электронной почте. Местную ратушу обыскали полицейские с собаками, район перед ней оцеплен. В Аугсбурге прекращено движение трамваев по линии, проходящей рядом со зданием городского совета.

В полиции отмечают, что меры приняты в превентивном порядке.