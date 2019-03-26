Экс-президент Темер вышел на свободу

Бывший президент Бразилии Мишел Темер вернулся в свой в дом в Сан-Паулу после того, как суд постановил выпустить его из-под ареста.

Политик был задержан 21 марта в рамках расследования коррупции в верхних эшелонах власти. Темер подозревается прокуратурой в создании преступной организации, которая присвоила до 1 миллиарда 800 млн бразильских реалов ($472 млн) с помощью взяток и откатов. Экс-президент не признаёт себя виновным.

Федеральный апелляционный суд, рассмотрев жалобу защиты, постановил, что обвинение не предоставило достаточных доказательств того, что во время следствия Темер должен находиться под стражей. Прокуратура намерена опротестовать это решение.

Мишел Темер – второй экс-президент Бразилии, проходящий по коррупционному делу. Экс-президент Луис Инасио Лула да Силва, осужденный в 2017 г., отбывает 12-летний тюремный срок.