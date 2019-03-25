«Святая София» может стать мечетью

Собор святой Софии — один из символов Стамбула — может снова стать мечетью. Такой вариант не исключил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью национальному телевидению. По его словам, смена статуса с музейного на религиозный необходима для отмены платы за вход.

Сейчас билет в «Айя-Софию» стоит около 10 долларов. В то же время вход в расположенные рядом мечети совершенно бесплатный.

Несколько дней назад Эрдоган подчёркивал, что не поддерживает идею превращения «Софии» в действующую мечеть, поскольку это может привести к «серьёзным последствиям».

Патриарший собор, символ «золотого века» Константинополя, был превращён в мечеть в 1453 году, сразу после завоевания города османами. В 1935-м храм стал музеем.