"Russia-гейт": генпрокурора США вызывают в Конгресс

Конгрессмены-демократы намерены вызвать генпрокурора Уильяма Барра на Капитолийский холм для дачи показаний, касающихся расследования Роберта Мюллера, а сам Трамп исходом работы спец прокурора доволен.

Вот что он сообщил прессе: "Нет и не было никакого сговора с Россией, это самое дурацкое обвинение, которое я вообще слышал, никакого сговора, никакого препятствования отправлению правосудия, в докладе все это заявлено самым недвусмысленным образом".

Сторонники президента говорят, что финал расследования - политическая победа Трампа, противники утверждают, что сам доклад ставит больше вопросов, чем дает ответов.

Председатель юридического комитета палаты представителей демократ Джерролд Надлер заявил, что слова Трампа не соответствуют изложенному в докладе: "Спецпрокурор Мюллер не говорит "о полном оправдании", Мюллер потратил 22 месяца на расследование, и он говорит, что "подозрения с президента не сняты".

Мнения американцев, которым чуть больше, чем через полтора года, придется вновь избирать президента, разделились:

Если нет было сговора, значит, Трамп в этом отношении был прав, но я все равно не верю ни одному его слову.

- Все расследование было спектаклем, я примерно этого итога и ожидала, так что меня выводы вполне устраивают

С республиканского фланга уже раздаются голоса, что наступило время не размежевания, а единения, в частности, об этом заявил сенатор Митт Ромни.



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