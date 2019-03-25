Таиланд: противоречивые итоги выборов

В Таиланде завершились парламентские выборы, прошедшие здесь впервые за последние семь лет. Окончательные результаты будут объявлены 9 мая, пока же в местных СМИ появляются противоречивые данные относительно итогов голосования. Согласно ряду сообщений, больше всего голосов было отдано за кандидатов партии сторонников военных «Народная государственная сила», о чём уже заявил её лидер Уттама Саванаяна: «Наша партия получила наибольшее число голосов на этих выборах. Теперь мы начнём переговоры с политическими партиями, которые также получили места в парламенте, и чья политика совпадает с нашей, чтобы сформировать правительство».

Между тем, по данным ряда опросов, на выборах лидирует оппозиционная партия «Для Таиланда», члены которой также уже заявили о намерении заняться формированием коалиции: «Подсчитав голоса, отданные за демократические силы, мы видим более 200 депутатов, представляющих политические партии, которые уже заявляли о том, что не позволят военным оставаться у власти. Поэтому, полагаю, народ стремится к переменам в этой стране, желая идти по демократическому пути».

Пять лет назад в Таиланде произошёл военный переворот, последовавший за продолжавшимися много месяцев массовыми политическими протестами. Пришедший тогда к власти генерал Прают Чан-Оча, став премьер-министром, пообещал провести в стране парламентские выборы по завершении намеченных им реформ.