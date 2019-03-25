Французы на "Ниве" едут на Кавказ за народной музыкой

Дуэт из французского Руана приобрел российский внедорожник "Нива" и решил отправиться на Кавказ, чтобы изучать музыку местных народов. Марион Бреттвиль и Антуан Сержан проедут пять тысяч километров, чтобы пополнить свой репертуар редкими, часто передающиеся только из уст в уста песнями. Выбор автомобиля они объяснили желанием приобщиться к местному образу жизни.

S'adouno играет музыку кавказских народов с 2015 года. В их репертуаре — армянские, чеченские, адыгские мелодии. Он признается, что разучивать их им часто приходится по свадебным видео на YouTube, но даже найти такую запись — большая удача. "Эту музыку не играют на концертах, чтобы ее услышать надо придти к этим людям домой, жить с ними и участвовать в их обрядах", — сказал Сержан Euronews.

Fanny Duval

"Видео может содержать что-то уникальное, а называться "Магомед поет". И как это искать — не понятно", — добавил сооснователь российского этнографического лейбла Ored Recordings Булат Халилов.

Халилов присоединится к музыкантам, чтобы записывать находки. Его цель — сделать эти мелодии доступными для более широкого круга слушателей. По его мнению, на российском и пост-советском Кавказе существует традиция записывать народную музыку, но записи, как правило, недоступны, поскольку они находятся в архивах разных этнографических институтов.

Другой проблемой может быть качество записи: некоторые исследования в этой области проводились в самом начале XX века.

Дуэт начнет путешествие в Турции, посетит Грузию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию и другие северокавказские регионы России. "Мы хотим проехать как можно больше, — сказал Сержан. — Мы любим армянский и грузинский репертуар. Они по-особенному воспроизводят музыку. Для них она связана с повседневной жизнью, с обрядами, которые сохранились в этом регионе до сих пор".

По словам Сержана, музыка народов Кавказа мало известна во Франции, но круг ее любителей постепенно расширяется. "Говорить о том, что существует кавказская музыка неправильно, — объясняет Халилов. — Бывает адыгская музыка, бывает чеченская музыка, бывает балканская музыка. Это все разные традиции, но, конечно, они друг с другом связаны".

Музыканты начали краудфандинговую кампанию по сбору средств на путешествие. Итогом экспедиции станут записи, концерты и мастер-классы, которые они проведут на родине.