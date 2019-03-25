Италия и Китай: торговля навеки?

Решение Италии присоединиться к китайскому проекту "Один пояс – один путь" было открыто раскритиковано как в Брюсселе, так и в Вашингтоне.

Этот шаг западные страны посчитали неуместным не столько с экономической, сколько с политической и стратегической точек зрения.

Италия как по объему торговли, так и по инвестициям серьезно уступает другим европейским партнерам Пекина.

В 2018 году Германия назвала себя основным торговым партнером Китая в Европе, чья двусторонняя торговля достигла почти 200 миллиардов евро. Следом за Германией, по объему товарооборота идут Великобритания (77 млрд) и Франция (55,6 млрд). Тем временем объем торговли между Италией и Китаем составил 44 млрд евро.

Львиную долю инвестиций в поднебесную также разделяют Великобритания, Германия и Франция. В прошлом году три страны привлекли в Европу 45% китайского капитала, а это почти 8 млрд евро. В топ-5 также Швеция и Люксембург.

Тем не менее, в последние годы инвестиции Китая в Европу резко замедлились:

в 2018 году, согласно исследованию Rhodium Group, они составили € 17,3 млрд, снизившись на 40% по сравнению с 2017 годом и более чем на 50% по сравнению с 2016. годом, рекордным годом, в котором китайские инвестиции превысили 37 млрд.

Потеря экономического интереса Китая в Европе объясняется двумя основными причинами:

ужесточением исходящего капитала, решение о котором Пекин принял в 2017 году и ужесточением европейских механизмов надзора за иностранными инвестициями.

В этой связи Европейский парламент в прошлом месяце утвердил новую систему мониторинга, которая побуждает членам Евросоюза уделять особое внимание инвестициям в такие области как инфраструктура и телекоммуникации.

В прочем новая система контроля затронет не только Китай, инвестиции которого в Европу по-прежнему ограничены по сравнению с такими историческими партнерами, как США: в 2017 году китайский капитал в Европе составил всего 3,4% иностранных инвестиций.