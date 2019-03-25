Отставка Мэй в обмен на сделку?

Сообщения о намерении кабмина отправить в отставку Терезу Мэй были опровергнуты офисом премьер-министра Великобритании после проведения переговоров с членами правительства.

Тем не менее, как сообщается, после встречи Мэй с министрами в ее загородной резиденции Чекерс ей было предложено уйти в отставку в обмен на одобрение сделки по "брекситу", ранее дважды отклоненной парламентом.

На данный момент члены кабмина, включая Филипа Хаммонда - канцлера казначейства страны, заявили о своей поддержке главы правительства.

"Смена премьер-министра сейчас нам не поможет, как и смена правящей партии. Главное сейчас выбрать приемлемый для парламента вариант "брексита", – заявил Хаммонд.

Министр окружающей среды Майкл Гоув, которого называли возможным преемником Мэй на посту премьер-министра, также заявил о поддержке главы кабмина.

"Мне кажется, сейчас не время менять капитана корабля, то, что нам нужно в данный момент - это выбрать правильный курс, и премьер-министр его выбрала - у нас есть сделка, которая соответствует мандату референдума", – заявил Гоув.

На прошедших выходных около миллиона человек вышли на манифестацию в центре Лондона с требованием провести референдум по любому варианту сделки по "брекситу".

В то же самое время депутаты парламента смогут на этой неделе провести голосование по возможным альтернативам соглашения по выходу Великобритании из ЕС