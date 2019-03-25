Предвыборное путешествие по ЕС: Испания

«Мы отправились в 10-недельную поездку по 14-ти странам ЕС, чтобы услышать жителей Евросоюза и выяснить, что для них важно в преддверии европейских парламентских выборов. Сейчас мы путешествуем по Испании и решили проделать часть пути – из Бадахоса в Альмендралехо – на борту грузовика вместе с Хосе и Даниэлем, чтобы узнать, как протекает жизнь тех, кто проводит её в основном в дороге»,– передаёт корреспондент Euronews Кристина Хинер.

– По сколько часов мы едем? Мы в пути круглые сутки.

– И много зарабатываете?

– Порой получаю... если месяц удачный, то 1700 евро. Если месяц удачный! Прежде нам платили достойно, но теперь... У хозяина-то всё прекрасно. И новые компании появляются. Но тем, кто трудится, приходится несладко.

– Сердце болит оттого, что приходится надолго оставлять семью... Не видишь ни жену, ни детей. Но, по крайней мере, мы работаем и вернёмся домой с деньгами.

«Во всём ЕС компаниям требуются водители грузовиков, – продолжает Кристина Хинер. – По данным Международного союза автомобильного транспорта, в Евросоюзе остро не хватает профессиональных водителей. В этом году, как ожидается, 40% рабочих мест в этой сфере останутся незанятыми. Низкая зарплата и долгий рабочий день – не самая привлекательная комбинация. Хосе и Даниэль надеются, что ситуацию можно улучшить на общеевропейском уровне, и они намерены голосовать на выборах в мае».

– Вы путешествуете по всему Евросоюзу... бываете во многих странах... Что вы думаете о европейском проекте? Помог ли он, на ваш взгляд, Испании? Или от него никакой пользы?

– Ну, смотрите... Поскольку я езжу, то могу сказать, что теперь очень легко путешествовать по Европе, а раньше было гораздо сложнее. Приходилось тратить столько времени на таможню и все эти проверки, да ведь? Многое упростилось с общей валютой – не нужно везде обменивать деньги. Но, конечно, не все страны Евросоюза находятся в одинаковом положении. В плане инфраструктуры Германия далеко впереди, и Франция тоже. Ну и зарплаты – не сравнить. В Германии рабочие зарабатывают гораздо больше, чем в Испании. И поэтому порой задаёшься вопросом – что за польза от того, что мы в ЕС?

«Нам пора расставаться. Хосе и Даниэлю предстоит проехать ещё 260 км, чтобы добраться домой – в город Уэльве на юге Испании. А потом снова отправиться в путь, проводя всю жизнь в дороге».