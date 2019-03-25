Искусство из пластика

У этой художницы из Чехии дома есть целый склад пластиковых бутылок, тарелок, одноразовых столовых приборов. Из этого сырья она создаёт арт-объекты, целые художественные ансамбли.

В руках Вероники Рихтеровой пластик обретает совершенно новые формы, превращаясь в пышные букеты цветов и вазы к ним, в кустарники, деревья.

Героиня нашего сюжета обучалась искусству в художественных школах Праги и Парижа, работала исключительно с металлом и деревом, пока в 2004 году не взялась творить из этого синтетического материала. Теперь 55-летняя художница готовит инсталляцию, которая украсит витрины знаменитого парижского универмага Printemps - джунгли с пальмами и тропическими цветами из пластика.