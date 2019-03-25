"День воли" и задержания в Минске

В Минске проходит акция, приуроченная к 101-летию провозглашения независимости Белорусской народной республики. На следующий день после согласованных с властями мероприятий, в частности, крупного концерта, на центральные улицы столицы вышли сторонники оппозиции.

Не обошлось без задержаний. Как сообщает портал Tut.by, в милицейские автобусы забрали сопредседателя незарегистрированной партии «Белорусские христианские демократы» Виталия Ромашевского и лидера «Объединённой гражданской партии» Николая Козлова после того, как они начали давать интервью журналистам. В числе задержанных оказалась активистка, которая приковала себя цепью к столбу к знак протеста против воскресных задержаний: после концерта, по меньшей мере, двух человек оставили на ночь с изоляторе.