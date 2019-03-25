"Зимняя вишня": год после трагедии

В Кемерово вспоминают погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Траурная акция была организована у мемориального знака рядом с тем местом, где находилось здание ТЦ. Мероприятие, как отмечают местные издания, прошло без выступления официальных лиц и представителей городской администрации. Собравшиеся возложили к мемориальному знаку цветы и игрушки, в минуту молчания в воздух выпустили 60 шаров в память о погибших.

Пожар в «Зимней Вишне» начался вечером в воскресенье. Согласно одной из версий, причиной стало короткое замыкание, из-за которого загорелся детский бассейн с поролоновыми кубиками. По другой версии, кубики мог поджечь кто-то из детей.

Как сообщали очевидцы, люди не слышали сигнала тревоги, эвакуация была хаотичной, а аварийные выходы были закрыты. Пожарные рассказывали, что огонь распространялся быстро из-за особенностей здания, а также из-за материалов, которые использовались для оформления помещений.

Когда начался пожар, в кинотеатре торгового центра шли несколько сеансов. Один из кинозалов, где показывали мультфильм, по данным следствия, зрители начали покидать слишком поздно.

Жертвами пожара, по официальным данным, стали 60 человек, в том числе 37 детей.