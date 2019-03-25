Биньямин Нетаньяху: "Это действие не останется без ответа"

Израиль стягивает дополнительные воинские подразделения на границу с сектором Газа после ракетного обстрела. Сообщается, что речь идет о двух армейских бригадах.

Ракеты, как стало известно, попали в жилые дома в поселении Мишмерет, это центральная часть Израиля. Семеро израильтян были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, об этом говорит национальная служба скорой помощи страны.

Фотографии поврежденного ракетным ударом дома (официальный "Твиттер" ЦАХАЛ)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что сократит визит в США: "Происшедшее угрожает безопасности, из всей программы посещения остается лишь встреча с Дональдом Трампом, после чего я возвращаюсь обратно. Ответ на это действие, исполненное ненависти, не заставит себя ждать".

ЦАХАЛ (Армия самообороны Израиля) заявил, что подтверждает, что ракета по жилым домам была выпущена ХАМАС.