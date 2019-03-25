Срочная новость

Срочная новость

мир

Биньямин Нетаньяху: "Это действие не останется без ответа"

 Комментарии
 Елена Караева 
Биньямин Нетаньяху: "Это действие не останется без ответа"
@ Copyright :
REUTERS/ Ammar Awad
Размер текста Aa Aa

Израиль стягивает дополнительные воинские подразделения на границу с сектором Газа после ракетного обстрела. Сообщается, что речь идет о двух армейских бригадах.

Ракеты, как стало известно, попали в жилые дома в поселении Мишмерет, это центральная часть Израиля. Семеро израильтян были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, об этом говорит национальная служба скорой помощи страны.

Фотографии поврежденного ракетным ударом дома (официальный "Твиттер" ЦАХАЛ)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении заявил, что сократит визит в США: "Происшедшее угрожает безопасности, из всей программы посещения остается лишь встреча с Дональдом Трампом, после чего я возвращаюсь обратно. Ответ на это действие, исполненное ненависти, не заставит себя ждать".

ЦАХАЛ (Армия самообороны Израиля) заявил, что подтверждает, что ракета по жилым домам была выпущена ХАМАС.


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram, в сетях "Одноклассники" и Instagram.