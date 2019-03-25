ExxonMobil может лишиться права лоббировать в ЕС

Компания ExxonMobil может потерять возможность лоббирования своих интересов в Европарламенте после того, как ее представители не появились на слушании по изменению климата. Нефтяной гигант публично поддерживает Парижское соглашение, но все же вызывает гнев ученых и экологов. Они обвиняют компанию в распространении дезинформации по проблемам климата. Голосование по запрету лоббистской деятельности нефтегазовой корпорации пройдет в конце апреля.