Alitalia отменила около 100 рейсов

В Италии бастуют профсоюзы работников авиатранспорта. Они требуют от властей поддержать отрасль в условиях кризиса и гарантировать занятость персоналу.

95 из 550 запланированных на понедельник рейсов отменил крупнейший авиаперевозчик страны Alitalia. Пассажирам, планы которых нарушила четырёхчасовая стачка, предложены вылет в другое время или денежная компенсация.

А сотрудники авиакомпании Air Italia будут бастовать сутки. Сообщается, что в списке отменённых - вылет из Москвы в Рим и рейс в обратном направлении.