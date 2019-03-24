"Жёлтые жилеты": подведение итогов

Во Франции подводят итоги 19-й по счету манифестации желтых жилетов. По данным МВД, в акциях протеста по всей стране приняли участие около 40 тысяч человек , на улицы Парижа вышли пять тысяч. Представители "жёлтых жилетов" говорят, что на демонстрациях собрались 127 тысячах сторонников.

В Париже проведение любых манифестаций запретили в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания. Подобные ограничительные меры приняли и в других городах.

В Ницце правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона тех участников протестного движения, которые намеревались пройти в центр города, закрытый для манифестаций. Тяжёелые травмы получила женщина: в толпе протестующих она упала и разбила голову. Полиция также применила слезоточивый газ в Монпелье, Тулузе и Лионе.

Министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер сообщил, что задержаны 233 человека, 107 манифестантов получили от полицейских устные предупреждения за участие в несанкционированных митингах. Он отметил, что все согласованные акции протеста прошли нормально.

Всего с ноября прошло года полиция и жандармерия Франции задержали в ходе наведения порядка на манифестациях "жёлтых жилетов" более 8700 человек. В 40% случаев нарушители закона наказаны реальными сроками тюремного заключения от 1 месяца до 3 лет.