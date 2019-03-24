Оппозиция опасается ареста Гуайдо

Власти Венесуэлы обвинили лидера оппозиции Хуана Гуйадо в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро. Как сообщили в Каракасе, прокуратура "серьезно продвинулась в расследовании этого дела".

21 марта был арестован ближайший помощник Гуйадо - Роберто Марреро. США и страны Группы Лимы осудили подобный шаг, а Евросоюз потребовал немедленно освободить политика. Однако в ответ в МВД Венесуэлы дали понять, что в ближайшее время могут последовать новые аресты.

А Николас Мадуро публично заявил, что войска сумели захватить главаря колумбийской вооруженной группировки, который прибыл в Венесуэлу из соседней страны, и что нанят он был на деньги оппозиции.

"Меня хочет убить североамериканский империализм, - сказал Мадуро. - Мы только что сорвали план моего убийства, которым лично руководила их марионетка (Хуан Гуайдо - прим.ред.)".

На этом фоне наблюдатели выражают опасения, что в ближайшее время может последовать арест самого Хуана Гуайдо.

Вот, что заявила журналистам супруга политика Фабиан Росалес: "Режим Мадуро всегда боялся людей, которые выступают за свободу и смело выражают мнение, выводя своих сторонников на улицы. Я не боюсь угроз, это режим Мадуро боится народного возмущения". И все же в настоящее время супруга Гуйадо находится за пределами Венесуэлы.