Спецпрокурор США: доказательств сговора Трампа с Москвой не найдено

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил, что не обнаружил сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования Мюллера. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье Министерство юстиции страны.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что завершённое расследование полностью оправдало его. "Нет никакого сговора с Россией. Не было создания препятствий для правосудия, это полное и окончательно оправдание. Позор, что нашей стране пришлось пройти через это". Об этом же он написал и своём "Твиттере":

Глава Минюста Уильям Барр направил послание, содержащее такие заключения, руководству юридических комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса.

В документе говорится, что власти России пытались влиять на выборы в США в 2016 году с помощью организации "Агентство интернет-исследований" (АИИ), а также путем хакерских атак.

Москва с самого начала отвергала любую связь со штабом Трампа и называла обвинения во вмешательстве в американский избирательный процесс беспочвенными.

Мюллер завершил расследование в пятницу. Главной задачей разбирательства был поиск докательств возможной причастности граждан США, связанных с избирательным штабом Дональда Трампа, к попыткам России оказать воздействие на ход предвыборной кампании.