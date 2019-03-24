Выборы в Таиланде: кто станет новым премьером?

В Таиланде прошли парламентские выборы - первые после военного переворота 2014 года. В этой связи внимание к нынешним выборам особое, аналитики отмечают высокую явку избирателей - в районе 80% - ведь именно парламент королевства затем изберет нового премьер-министра.

Окончательные результаты парламентских выборов будут объявлены 9 мая, но согласно предварительным данным, лидирует оппозиция, в том время как правящая партия во главе с генералом Праютом Чан-Очей идет на втором месте.

Вот, что заявила журналистам кандидат на пост главы правительства от оппозиции Сударат Кеюрапхан: "Сейчас нас больше всего беспокоит, были ли фальсификации на выборах. Мы хотим, чтобы это голосование в полной мере отражал волю народа".

В Таиланде в мае 2014 года произошел военный переворот, который стал ответом армии на многомесячные политические протесты в Бангкоке. В результате путча к власти пришел генерал Прают Чан-Оча, ставший премьер-министром королевства.

Одним из его обещаний было проведение парламентских выборов и возвращение страны на путь демократии, но только после заверешения намеченных реформ.