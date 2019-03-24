Россиянин пытался везти с Бали детеныша орангутана

Животные не сувенир: на острове Бали задержан 27-летний гражданин России, который в своем багаже хотел вывезти 2-летнего детеныша орангутана.

Чтобы животное не сопротивлялось, находчивый турист предварительно дал примату снотворного и положил в корзину. Однако хитроумный план не удался, таможенники без труда обнаружили спящую обезьяну, а сам россиянин был доставлен в полицию.

Теперь его пребывание на курорте может затянуться. По местным законам ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Хотя сам россиянин утверждает, что обезьянку ему подарили.

Что же касается орангутана, то бедное животное теперь находится под присмотром специалистов, которым предстоит решить, выпустить на свободу или продолжать ухаживать за детенышем. Половая зрелость у самцов орангутана наступает в 14-15 лет.