Давление на Мэй усиливается

Давление на премьер-министра Великобританию Терезу Мэй усиливается. По данным источников в правительстве, около половины членов кабинета Мэй намерены добиться её отставки и назначения временного премьер-министра, кандидатура которого сейчас обсуждается.

Об этом в своём "Твиттере" написал политический обозреватель газеты "Санди Таймс" Тим Шипмен. По его словам, фаворитом наызвают главу секретариата кабмина и фактическиго заместителя главы правительства Дэвида Лидингтона

"У меня нет желания занять должность премьера, — говорит Лидингтон. — Я считаю, что она отлично справляется со своими обязанностями. Могу вам сказать, что работа в тесном сотрудничестве с премьер-министром может полностью избавить вас от амбиций выполнять эту работу. Я восхищаюсь тем, как она занимается свои делом"

В субботу манифестация требованием провести повторный референдум о "брексите" собрала свыше миллиона участников: люди приехали в столицу со всей Великобритании.

Марш был организован после саммита ЕС в Брюсселе, на котором Тереза Мэй попросила о переносе даты "брексита".

Канцлер казначейства Великобритании Филип Хэммонд опроверг информацию о намерении министров сместить премьера с должности. Он также допустил возможность проведения второго референдума.

Филип Хэммонд: "Сейчас не время для эгоистичных разговоров о смене игроков. Мы должны решить как действовать дальше. Ждёт ли нас "брексит" без сделки, что станет для нас катастрофой? В свою очередь, отмена "брексита" подорвёт доверие к нашей политической системе. Будет ли принята сделка предложенная премьер-министром, а если нет, то получим ли вариант соглашения, который поддержит парламент".

Но проведение голосования в парламенте остается под вопросом, поскольку на спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения.

Между тем петиция на сайте парламента с требованием отмены "брексита" набрала уже свыше пяти миллионов подписей.