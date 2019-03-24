Монбланский туннель: 20 лет трагедии

20 лет назад произошёл пожар в Монбланском туннеле, соединяющем французский город Шамони с итальянским Курмайором. Тогда в дыму и пламени здесь погибли 39 человек. Причиной трагедии стало возгорание перевозившего муку и маргарин грузовика на середине одиннадцати километрового туннеля. Уже через несколько минут после срабатывания пожарной сигнализации к месту происшествия были направлены пожарные команды, но они не смогли добраться к очагу возгорания из-за наполнившего туннель густого дыма. Пожар длился 53 часа.

В ходе расследования выяснилось, что действовавшие здесь системы безопасности были недостаточно эффективными. Ремонт сооружения продолжался почти три года и обошёлся в 400 миллионов евро. Теперь в туннеле установлено 120 камер видеонаблюдения, тысячи тепловых датчиков, оборудованы 37 эвакуационных выходов. Вследствие инцидента серьёзному пересмотру подверглись и системы безопасности других французских туннелей.