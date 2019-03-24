В ООН обвинили Израиль в нарушении прав человека

Совет ООН по правам человека осудил Израиль за разгон акций протеста в секторе Газа во время палестинского "Великого марша возвращения". Соответствующая резолюция была принята на сессии совета после публикации расследования независимой комиссии.

"Израильские солдаты преднамеренно использовали летальное оружие против манифестантов. К такому выводу в своем расследовании пришли члены следственной комиссии, - заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. - Вызывает лишь сожаление, что Израиль отверг все вскрытые нарушения. Мы считаем, что виновные должны понести наказание".

Речь идет об акциях протеста в секторе Газа весной 2018 года, в ходе которых было убито 189 палестинцев и более 6100 человек были ранены. Следственная комиссия ООН пришла к выводу, что Израиль дал непропорциально жесткий ответ на выступления в палестинском анклаве и что силы безопасности сознательно применяли боевые патроны при разгоне манифестантов.

Представители Совета ООН по правам человека даже пришли к выводу, что в ряде случаев действия израильской армии подпадали под статью о военных преступлениях и преступлениях против человечности.

В свою очередь власти еврейского государства все обвинения отрицают. Представитель Израиля в Совете ООН по правам человека Авива Раз Шехтер заявила, что доклад следственной комиссии носит "очевидный предвзятый характер".

По ее словам, в ходе расследования был проигнорирован факт "весьма реальной угрозы", с которой сталкиваются 70 тысяч израильских граждан, живущих вдоль границы с сектором Газа и страдающих от ракетных обстрелов со стороны боевиков движения ХАМАС.