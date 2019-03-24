"Белый великан" Дуйсбурга рухнул

Жилой дом на 320 квартир был снесен направленным взрывом в городе Дуйсбурге на западе Германии, городе, который называют промышленным сердцем страны.

22-этажный дом был построен в 1972 году. В городе он был известен под названием "Белый великан". Квартиры в нем пустовали уже несколько лет. Теперь на его месте будет открыт городской парк. Власти намерены снести похожие многоквартирные дома в том же микрорайоне, чтобы улучшить экологическую атмосферу в городе. Жители устаревших многоэтажек получат более современное жилье.