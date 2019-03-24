Viking Sky: спасение и возвращение

Круизный лайнер Viking Sky благополучно приыбл в норвежский порт Молде на буксире. В субботу в условиях сильного шторма он был вынужден бросить якорь в 5 километрах от побережья из-за проблем с двигателем.

Судно, на борту которого находились 1373 пассажира, стало дрейфовать к скалистому берегу. Капитан послал сигнал бедствия, и к лайнеру сразу же были направлены спасательные суда и вертолёты.

Эвакуация осложнялись сильными порывами ветра и 8-миметровыми волнами. Людей можно было вывезти только по воздуху и максимум 20 человек за раз. Судно заливало водой, мебель опрокидывалась от сильного крена. К утру воскресенья удалось эвакуировать около 400 человек, 17 из них были госпитализированы.

"Было очень страшно, - вспоминает один из спасённых. - Но норвежцы - потрясающие люди! Береговая охрана проделала фантастическую работу. Я надеюсь, что и остальные пассажиры живы и невредимы".

Затем операцию прекратили: экипажу удалось завести три двигателя, и лайнер на буксире направился к близлежащему порту. Большинство его пассажиров - британские и американские туристы, а среди членов экипажа - четверо россиян.

Viking Sky совершал 12-дневнй круиз, который начался 14 марта в городе Берген на западе Норвегии. Путешествие должно было завершиться во вторник в британском порту Тилбери на Темзе.