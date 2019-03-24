Сотни французов с алжирскими корнями снова вышли на улицы Парижа в знак поддержки алжирской оппозиции, которая требует ухода президента Абдельазиза Бутефлики с политической сцены. "Бутефлексит!" - скандировали участники манифестации на Площади Бастилии.

Оппозиция призывает Бутефлику уйти в отставку с окончанием президентского мандата 28 апреля и передать властные полномочия специальному президентскому органу, сформированному из авторитетных деятелей страны, которые воздержатся при этом от выдвижения своих кандидатур на грядущих президентских выборах. "Это требования народа, мы призываем армию уважать выбор алжирцев, и заявляем, что не откажемся от акций протеста, пока требования не будут выполнены", - указывается в коммюнике.

Массовые народные выступления не прекращаются в Алжире с 11 марта. Их поддерживают сторонники и за границей, где проживают крупные общины выходцев из Алжира, в первую очередь во Франции. В результате 82-летний Бутефлика объявил об отказе баллотироваться на пятый президентский срок и отсрочке ранее намеченных на 18 апреля президентских выборов, но оппозиция требует его полного ухода.