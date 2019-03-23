Демонстрации "жёлтых жилетов": мирные акции и столкновения с полицией

Во Франции 19-я по счету акция протеста "жёлтых жилетов" собрала свыше 40 тысяч участников. По данным МВД страны, на улицы Парижа вышли около пяти тысяч человек. Представители "жёлтых жилетов" говорят, что на демонстрациях собрались 127 тысячах сторонников.

В целом манифестация в столице прошла мирно, но ближе к вечеру столкновения с полицией произошли на бульваре Страсбург. Задержаны порядка 70 протестующих, ещё на 49 человек были составлены протоколы за нарушение запрета на протесты в определенных местах.

Участница демонстрации в Париже говорит: "Мы чувствуем себя оскорблёнными, у нас есть право на протест, мы ведем себя мирно. У нас есть право на то, чтобы заявить о своем недовольстве, мы не завидуем богатым, мы всего лишь хотим жить достойно".

Проведение любых манифестаций запрещено в районе Елисейских Полей и Триумфальной арки, а также в окрестностях зданий Сената и Национального собрания

Новый префект парижской полиции Дидье Лальман заявил: "Мы будем разгонять тех, кто будет настойчиво пытаться попасть в районы, в которых запрещено проведений демонстраций, мы не позволим им наносить ущерб".

В Ницце правоохранительные органы применили слезоточивый газ для разгона тех участников протестного движения, которые намеревались пройти в центр города, закрытый для манифестаций. Тяжелые травмы получила женщина: в толпе протестующих она упала и разбила голову.

Полиция также применила слезоточивый газ в Монпелье, Тулузе и Лионе.

Видео из Лиона: