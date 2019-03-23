Марш в Лондоне: "Пусть решает народ!"

Сотни тысяч противников "брексита", приехавшие со всей Великобритании, приняли участие в субботней манифестации в Лондоне. В их рядах - известные политики, такие, как мэр столицы Садик Хан, а также многие знаменитости - как, например, актриса Кира Найтли.

Протестующие прошли маршем от Мраморной арки у входа в Гайд-парк до резиденции премьер-министра, а затем направились к зданию парламента.

Хэтти Виллмот, студентка:

"Мы приняли необдуманное решение на референдуме, нам не дали достаточной информации, не сказали, как это будет. А теперь мы знаем, что в действительности представляет собой "брексит", и только теперь мы сможем принять по-настоящему обдуманное и обоснованное решение".

Говард Бургесс, пенсионер:

"В стране царит хаос, вызванный некомпетентсностью нашего правительства. Оглядываясь назад, понимаешь, что тогда, в 2016-ом, и само это голосование вовсе не надо было проводит. Не надо было ставить этот нелепый вопрос перед британским народом, с тех пор мы не устаём об этом сожалеть".

Бен Данкан-Дуггл, научный сотрудник:

"Я хотел бы остановить брексит, потому что я верю: мы сильнее вместе. Там, где это возможно, нам нужно избегать создания искусственных барьеров между нами и другими людьми. Нас во всё это втянула небольшая кучка элиты, тогда как нам нужно уничтожить все барьеры и быть бок о бок с другими европейцами. Таково моё мнение".

Манифестанты считают, что "брексит" самым печальным образом скажется на экономике страны. "Дайте решить это дело народу", "Пусть решает народ!" - написано на плакатах.

Протестный марш был организован буквально на следующий день после саммита ЕС в Брюсселе, на котором британский премьер Тереза Мэй попросила об отсрочке "брексита". Противники выхода Великобритании из ЕС требуют провести повторный референдум .