Новый шёлковый путь

Италия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по проекту "Один пояс — один путь". Торжественная церемония состоялась в Риме в присутствии премьер-министра Италии Джузеппе Конте и председателя КНР Си Цзиньпина. Италия становится первой страной "большой семерки", вошедшей в глобальную транспортную инфраструктуру, о цели создания которой Си Цзиньпин объявил в 2013 год

Всего руководством Италии и Китая подписаны 29 документов (чуть менее, чем планировалось изначально), из которых 19 межправительственных и 10 - между ведущими компаниями и банками двух стран. По приблизительным оценкам, подписанные документы предусматривают сотрудничество и обмены на сумму 20 млрд евро.

Ранее намерения Рима вызвали недовольство американской администрации, ведущей сложные торговые переговоры с Пекином, а также обеспокоенность со стороны Брюсселя, где опасаются, что таким образом Китай демонстрирует свои стратегические и военные амбиции. На этом фоне подписание около 20 документов не состоялось.

Подписанные договорённости включают контракт на производство турбин итальянской группой Ansaldo, итальянская компания Danieli получила контракт на сумму 1,1 млрд евро на строительство металлургического предприятия в Азербайджане.

В рамках соглашения доступ на рынок Китая получат итальянские апельсины, китайский туристический гигант Ctrip заключает партнёрство с аэропортами Рима, железнодорожной компанией Trenitalia и музеем Ferrari в Модене, также подписаны договорённости о сотрудничестве между общественным телевидением и информагенствами двух стран. Меморандум открывает доступ Китаю к морским портам в Генуе и Триесте.