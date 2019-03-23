В Париже всё спокойно?

Субботу 23 марта Париж встретил позабытым за последнее время относительным спокойствием. После массовых погромов хулиганов, воспользовавшихся протестным движением "жёлтых жилетов", власти запретили манифестации в центре французской столицы, а в помощь полиции привлекли военнослужащих. Президент Эммануэль Макрон при этом заверил, что солдаты не станут подавлять беспорядки, а будут охранять стратегические объекты, высвобождая тем самым силы правопорядка.

На Елисейские поля прибыл новый полицейский префект Парижа Дидье Лальман. По его словам, сохраняется угроза появления "радикальных элементов" в ходе манифестаций, как это было в прошлую субботу, когда в Париже были разграблены десятки бутиков и разгромлен знаменитый ресторан "Фукетс".

Представители "жёлтых жилетов" раннее заявляли, что 19-ый по счёту субботний день национальный протестов они намерены провести не менее активно, чем предыдущий.

В качестве превентивных мер в субботу утром полицейские провели более 2300 досмотров, 3 человек был задержан, не менее 15 оштрафованы за нарушение зоны запрета на демонстрации .

Ограничить места проведения протестов с целью предотвращения беспорядков распорядились и власти Ниццы, что вызвало возмущение протестующих:

"Наше право на протесты закреплено в конституции, но оно нарушается!"

При разгоне несанкционированной акции протеста на площади Гарибальди в Ницце пострадал по меньше мере один человек. Запрет коснулся также главных площадей в Бордо, в Лионе и в Тулузе.