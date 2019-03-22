Предвыборное путешествие по Европе: Регеенгуш-ди-Монсараш

В поездке по Европе два месяца до европейских выборов съёмочная группа Euronews остановилась в Реге́нгуш-ди-Монсара́ш, на юге Португалии, чтобы узнать, что думают жители 7-тысячного городка о "брексите" и Европейском союзе.
- Вы следите за "брекситом"? - спрашивает корреспондент Euronew.
Молчание.
- Разве вы не ничего не слышали о "брексите"?
- Еще нет!
- Вы знаете, что это?
- Мне это имя незнакомо...
- Это о британцах, котрые хотят выйти из ЕС. Вы об этом слышали?
- Да, да!
- Следите за процессом?
- Нет, не следим! Мы смотрим много других новостей.
- Мы больше думаем о своей работе.
- А новости как ни посмотришь - там всё плохо. Да и врут они там всё.
- А вы следите за новостями о ЕС?
- В составе ЕС или нет - никакой разницы!
- В вашей жизни ничего не изменилось?
- Абсолютно. Ни лучше не стало, ни хуже.
- Да, никаких изменений.
- Они нам поменяли валюту, и с евро теперь только хуже стало. Хуже, чем раньше.
- Почему?
- Не знаю почему, но стало хуже. С эскудо было лучше.