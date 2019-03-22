Срочная новость

Срочная новость

NO COMMENT: лучшее за неделю

no comment

NO COMMENT: лучшее за неделю

Жители австрийского городка Лустенау считают, что разожгли самый большой в мире костер в честь прихода весны. Пламя поднялось вверх на 60 метров.

Итальянский художник-огородник Дарио Гамбарин нарисовал трактором огромный портрет Си Цзиньпина. На этой неделе китайский лидер посетил Рим.

Волонтер играет с медведем Мансуром. Его нашли два года назад на аэродроме в Калужской области. Благодаря усилиям работников аэродрома и своему шарму, медведь стал звездой.

Коала запрыгнула в машину к жителю австралийского города Блевит-Спрингс, чтобы насладиться прохладой. Выпроводить ее из автомобиля оказалось сложной задачей.

Житель техасского города Олбани нашел в подвале своего дома 45 гремучих змей. Работникам специальных служб пришлось потрудиться, чтобы переселить рептилий.


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