"Другой" Леонардо да Винчи в Риме

Авторству Леонардо да Винчи принадлежат такие шедевры как "Мона Лиза" и "Тайная Вечеря". Но известен он не только как художник, но и как ученый, инженер и архитектор.

В Риме открылась выставка "Леонардо да Винчи: наука до науки", рассказывающая о другой, не менее талантливой, стороне итальянского живописца.

Экспозиция состоит из 10 комнат, в каждой из которых представлены архитектурные и геометрические рисунки из "Атлантического кодекса" - манускрипта художника, посвященного строению машин и человека.

"Леонардо да Винчи преподнес нам важный урок на все времена - всегда оставаться любознательным, задавать вопрос "почему?". Что поможет разглядеть нечто большее, глубже изучить все детали. Все это можно увидеть в его картинах, будь то анатомия человека или изображение шестеренки или механизма", – говорит ассистент куратора выставки Симоне Бертелли.

Наряду с рисунками экспозиция включает в себя и книги времен да Винчи, одна из которых принадлежала самому художнику. Его рукописные заметки все еще видны на некоторых страницах. Леонардо часто рисовал левой рукой и писал справа налево.

Коллекция включает в себя более 200 произведений, цель которых - дать публике прочувствовать культурную среду, которая вдохновляла итальянского художника.