Триест: между западом и востоком

Сделка с Римом с прицелом на Европу. Китай обозначил свои задачи на континенте и видит ключевую роль порта Триеста - северо-восточной торговой гавани Италии - в прокладывании "Нового шелкового пути". Тем не менее не всем странам подобное сотрудничество кажется выгодным, в частности США, ведущими с Китаем торговую войну.

"В последние несколько лет Китай пытается еще больше увеличить свой экспорт, поскольку экономический рост внутри страны замедлился. Так, проект "Нового Шелкового пути" продвигается властями КНР с целью расширения доступа китайской продукции на европейский рынок", – говорит представитель китайской общины Триеста Цянь Чжен.

Триест имеет стратегическое географическое положение. Он находится в Северной Адриатике, откуда контейнеры могут быть отправлены с судов на поездах в самое сердце Европы, вплоть до балтийских стран. Проект имеет большее экономическое значение, но Италии придется выстраивать свои торговые отношения с Китаем с осторожностью.

"Я надеюсь, что Китай не смотрит на Италию как на уязвимое место Европы. Я имею в виду, что Пекин не планирует играть господствующую роль на Апеннинском полуострове за неимением такой возможности в других странах", – говорит местный предприниматель Федерико Пакорини.

В Италии порты - часть государственной собственностью и по закону не могут быть проданы. Единственное, на что может пойти Рим, предоставить определенные уступки частному бизнесу. И китайская продукция не такая уж большая угроза для национальных производителей, утверждает глава порта Триеста.

"Но, насколько мне известно, так называемые китайские товары выпускаются под европейскими марками. 90 процентов китайской продукции, импортируемой в Европу, приходят под нашими брендами", – говорит глава порта Триеста Зено Пакорини.

Триест расширяет свою логистическую платформу. И по мнению большинства итальянцев, такая игра стоит свеч.