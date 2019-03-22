В Одессе изъяли рекордную партию кокаина

Украинские пограничники обнаружили в порту Одессы рекордную партию кокаина - более 250 килограммов. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами из Эквадора.

По данным властей Украины, стоимость этой партии кокаина на "черном рынке" может достигать 51 млн. долларов.

Оперативники были заранее осведомлены о готовящемся ввозе наркотиков, который затем должен был попасть из Украины в страны ЕС. По делу ведется уголовное расследование.

Это уже не первый такой случай в порту Одессы. Ранее здесь была изъята партия кокаина на судне, прибывшем из Чили.