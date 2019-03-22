Лос-Анджелес: шоу в честь суперлуны

20 марта третья с начала года суперлуна поднялась над Лос-Анджелесом. Это событие впервые с 1981 года совпало с весенним равноденствием.

По этому случаю было организовано настоящее шоу с участием команды ВВС Red Bull , собранной из самых опытных парашютистов и спортсменов, заинимающихся экстремальными прыжками - бейсджампингом. Одетые в вингсьюты - специальные комбинезоны, делающих тело человека максимально аэродинамичным - он спрыгнули с вертолёта, с высоты 1200 метров и пролетели к центру города со скоростью более 190 км/час.

Костюмы были оснащены светодиодными лампочками и пиротехникой, что создавало особый эффект на фоне заходящего солнца и восходящей луны.