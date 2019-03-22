Праздник весеннего равноденствия в Теотиуакане

Праздник весеннего равноденствия в Мексике: у пирамиды Солнца в Теотиуакане собрались сотни местных жителей и туристов. Древний город Теотиуакан расположен в 50 км от Мехико. По мнению ученых, во времена ацтеков пирамида Солнца служила символом плодородия, а также, согласно верованиям, оберегала жителей от двух вулканов, находящихся поблизости. Современные паломники уверены, что одежда белого цвета помогает получить энергию равноденствия. Когда-то на территории Тоутиукана проживали около 200 тысяч человек. В 750 году город был полностью заброшен по неизвестным до сих по причинам.