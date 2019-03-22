Саммит ЕС: Тереза Мэй в одиночестве

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

Итак, выход Великобритании из Евросоюза не состоится ни через неделю, ни 30 июня, как предлагала премьер-министр. Лидеры остающихся стран-членов на рабочем ужине в Брюсселе отобрали у Терезы Мэй эту дату, предложив отсрочить «брексит» на две недели.

Но парламент может захватить контроль на процессом, проголосовать, например, за участие в европейских выборах, и тогда прекращение членства в ЕС уйдёт в далёкую перспективу. Британский премьер - единственный из лидеров, кто считает приемлемым вариантом провал бракоразводной сделки, а значит, болезненный разрыв с континентом.

Мэй ужинала здесь в одиночестве. Она теряет власть, союзников, наверное, здоровье, но упорствует в осуществлении того, что называет волей народа.



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