Испанская Vox обещает зазвучать громче

В канун выборов в Европарламент Euronews предлагает серию программ "Незаметная Европа" - о людях, партиях и процессах, которые могут повлиять на исход масштабного голосования в странах-членах ЕС.

Первый эпизод серии посвящен испанской ультраправой партии Vox. Она увидел свет несколько лет назад, а в декабре прошлого года триумфально выступила на региональных выборах в испанской Андалусии, которая исторически оставалась оплотом левых.

Партия предлагает традиционный популистский набор: меньше иммигрантов, больше работы местным жителям; в числе ее козырей - ставка на сохранение территориальной целостности страны и даже возвращение под контроль Испании Гибралтара.

Наш корреспондент Валери Горья побывала в Андалусии, в городе Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон, где партия Vox имеет много сторонников. К удивлению журналиста, активисты партии на месте общаться не захотели, отменив запланированные интервью. С чем связана такая позиция Vox, которой в канун выборов, казалось бы, нужна реклама?

Валери Горья, журналист: "Очевидно, что для партии сегодня - очень горячая и важная пора, ведь впереди - выборы. Они очень осторожно относят к своему имиджу в СМИ. После местных выборов в декабре у них были неприятности. Какие-то их сторонники очень агрессивно высказывали свою точку зрения прессе, звучали откровенно расистские комментарии. Один из лидеров Vox в Андалусии написал в твиттере, что иммигранты представляют угрозу европейской идентичности, что он рад, когда его называют сексистом. им такая репутация сегодня не нужна".

Подробности - - в программе Insiders на этой неделе.