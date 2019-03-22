Партия Vox: выбрали и не признаются

В канун выборов в Европарламент Euronews предлагает серию программ "Незаметная Европа" - о людях, партиях и процессах, которые могут повлиять на исход масштабного голосования в странах-членах ЕС. Первый репортаж серии подготовлен журналистом Валери Горья в испанской Андалусии. Она рассказал о впечатлениях о съемках.

Софи Клоде, Euronews: "С нами вновь - Валери Горья, автор этого интересного репортажа. Вы не смогли поговорить с местным руководством партии. У вас были запланированы интервью,верно? Что случилось, почему они отказались общаться?"

Валери Горья, Еuronews: "Все именно так: мы договорились о встречах, интервью в канун поездки в Андалусию, собирались сопровождать активистов Vox, снимать их в течение дня. В последний момент они заявили,что не могут общаться с нами. Что получили такие указания из штаб-квартиры партии в Мадриде. Они уточнили, что Мадрид запретил любые интервью СМИ. Когда их спросили о причинах, они нам ничего сказать не смогли. Очевидно, что для партии сегодня - очень горячая и важная пора, ведь впереди - выборы. Они очень осторожно относят к своему имиджу в СМИ. После местных выборов в декабре у них были неприятности. Какие-то сторонники партии очень агрессивно высказывали свою точку зрения прессе, звучали откровенно расистские комментарии. Один из лидеров Vox в Андалусии написал в твиттере, что иммигранты представляют угрозу европейской идентичности, что он рад, когда его называют сексистом...".

Партии сегодня такая репутация не нужна. Однако это не просто Vox получила поддержку большинства популистских ультраправых партий Европы и от бывшего лидера Ку-клукс-клана".

Софи Клоде, Euronews: "Партия разыгрывает антиимигрантскую карту. Они в числе прочего говорят, что равенство между мужчинами и женщинами недопустимо, что надо положить конец страховым покрытиям абортов. Все в таком духе. Почему же сегодня они вдруг решают скорректировать вектор? Что пошло не так?"

Валери Горья, Еuronews: "Они утверждают, что не расисты и не сексисты".

Софи Клоде, Euronews: "Но они ведь декларировали обратное, это в их программе прописано".

Валери Горья, Еuronews: "Речь ведь идет о новой партии, она еще не завершила формирование, ей предстоит выбрать региональных лидеров, определиться со многими вещами. В партии немало подразделений. Программные положения Vox разделяются далеко не всеми членами партии и далеко не всем электоратом. Они, так сказать, пробуют голос, смотря на реакцию населения. Повторюсь, среди их сторонников далеко не все принимают безоговорочно указания Vox. К примеру, вопросы вызывает предложение о реформе закона о гендерной дискриминации и насилии. Нынешняя редакция испанского закона дает женщинам максимально много; неудивительно, что именно женщины часто несогласны с этой частью предложений Vox".

Софи Клоде, Euronews: "Действительно, противники партии даже выходили на улицы.Давайте поговорим о сторонниках. Вам все же удалось поговорить с людьми, однако в основном это были случайные прохожие. Единственным, если не ошибаюсь, согласованным интервью стал разговор с полицейским и его женой, но они говорили анонимно. Люди, получается, стыдятся того, что голосуют за Vox? В Испании после Франко развивать анти-иммиграционные теории немодно?".

Валери Горья, Еuronews : "Думаю, да. Люди в Ла-Линеа были очень обеспокоены тем, как бы СМИ не навесили на них ярлык. Традиционно этот регион был оплотом левых партий. И сегодня многие - и сторонники, и противники партии - опасаются ухудшения имиджа, если их вообще как-то свяжут с этой партией. Пара, о которой вы говорите, - как раз из этого лагеря. Там муж голосует за Vox, а жена нет".

Софи Клоде, Euronews: "И ей это не нравится?"

Валери Горья, Еuronews: "Не нравится. Она удалила его из списка друзей в соцестях".

Софи Клоде, Euronews: "Наказала? Но они по-прежнему вместе".

Валери Горья, Еuronews: "Или наказала, или показала, что не разделяет его взглядов по вопросам прав женщин, иммигрантов. Об этом в некоторых частях Андалусии, в самом городе Ла Линеа не очень принято говорить. Тем более что немалая часть населения ездит на работу в Гибралтар. Люди опасаются, что если их свяжут с партией Vox, они могут лишиться работы".