Испанская Андалусия пробует "голос"

_В канун выборов в Европарламент Euronews предлагает серию программ "Незаметная Европа" - о людях, партиях и процессах, которые могут повлиять на исход масштабного голосования в странах-членах ЕС. Первый репортаж серии подготовлен журналистом Валери Горья в испанской Андалусии.

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... Рутинная патрульная проверка над береговой линией одной из самых южных точек Испании: город Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (или для краткости Ла-Линеа) называют воротами к Гибралтару;

Правоохранительные органы знают: город - еще и излюбленные ворота в Испанию для наркодилеров.

Полицейский, на условиях анонимности: "Наркотики - это образ жизни.

Поймите, что речь идет об обществе, которое не работает ... живет этим гашишем, а еще контрабандой табаком".

Местный пляж - одна из главных точек для наркодилеров.

Полицейский, на условиях анонимности: "Безработица здесь очень серьезная, работы крайне мало, так что молодым порой легче начать вот этим промышлять".

Охрана границ, борьба с преступностью и безработицей - эти три главные темы активно разрабатывает на местной политической арене крайне-правая партия Vox), которая на недавних региональных выборах в Андалусии добилась впечатляющего прорыва и триумфально вошла в парламент автономии.

У нашей съемочной группы назначена встреча с представителями партии на местном рынке.

Но в последний момент из штаб-квартиры в Мадриде пришло распоряжение: интервью не давать. С чем это связано? - интересуется журналист.

Активист Vox: " Из штаба интервью запретили. Вообще, не только с вами".

Нас просят выключить камеру. Журналисты подходят к стенду где сторонники Vox раздают листовки. и становятся свидетелями такого выступления прохожей в адрес партии. Девушка критикует их за нападки на иммигрантов и гомосекусалов: "Не считаю вашу позицию верной. Да, я много слышу, о том, какие идеи вы проводите. На взгляд со стороны, вы сеете ненависть к людям!"

Активистка Vox: "Вы слушаете, что мы сами говорим или что СМИ говорят о нас? Передам своим однопартийцам, чтобы они лучше доносили наши идеи".

Работающие у стенда активисты партии замечают журналистов и вызывают полицию. Вердикт: снимать запрещено, даже если речь идет о публичной, открытом мероприятии.

Автор репортажа, Валери Горья, ищет сочувствующих партии, раз с ее представителями поговорить не удается. Карлос продает на рынке текстиль. Он готов на коротки комментарий: "Для меня прорыв новой партии - событие позитивное".

Подходят и другие люди. Вот несколько точек зрения:

- Я не особенно доверяю новичкам от политики, но остальные настолько хуже!

- Vox - партия, не похожая от другие. Мы надеемся, что они добьются чего-то. Поживем - увидим. Мы ждем от них помощи рабочим, малым и средним предпринимателям. Пусть они больше поддерживают тех, кто живет скромно.

- Я в политике не разбираюсь и разбираться не хочу. Когда мы, испанцы, просим помощи, вообще о чём-то просим, то ничего не получаем. Вот что нам делать? Эмигрировать, чтобы что-то получить?

Порт Альхесирас, расположенный в нескольких километрах от Ла-Линеа, является одним из пропускных пунктов для беженцев и эмигрантов, въезжающих в Европу. Мы подходим к группе активистов Vox, работающей на месте - и опять безуспешно Координатора нет на месте, а без него никто на интервью не решается. Кроме случайных прохожих:

- Я голосую за Vox, потому что я - испанец. Вот и все, добавить нечего.

- Я разделяю некоторые их идеи, но не все ... Перед камерой я ничего говорить не буду. Но в целом, мне многое у них нравится.

- У нас тут помогают только приезжим. Они идут в мэрию - и им оплачивают электричество. Представляет, приезжим оплачивают! Это раздражает. Местных же никто в расчет не принимает. А по логике начинать нужно со своих, правда?

Идеи Vox находят отклик не только у малоимущих, но и у части среднего класса. Некоторые коммерсанты, как говорят местные жители, ждут обещанного партией снижения налогов

Однако перед камерой никто подтверждать это не хочет.

Мы с трудом находим лишь одного согласного на интервью. Диего Лопес - не коммерсант, а философ; его в программе партии прежде всего привлекают положения о территориальной целостности.

Диего Лопес Бонилло: "Vox говорит о необходимости реформировать систему автономий на испанской карте, поскольку нынешний подход привел к расслоению, категоризации регионов. Почему в Стране Басков должны быть налоги, отличные от моих? Еще будет хорошо, если государство восстановит наконец образовательные стандарты. Потому что в стране не может быть 17 разных подходов к истории в зависимости от того, из какого вы региона - Эстремадуры, Андалусии или Каталонии. Я боюсь, что нынешняя ситуация может привести к распаду нации, если мы не пойдем по правильному пути".

Национальное единство - болезненная и важная тема для многих сторонников Vox. В числе последователей новой партии немало сотрудников правопорядка. Один из них согласен на условиях анонимности принять нас дома.

Наш собеседник раньше голосовал за Народную партию, разочаровался и выбрал Vox. Его спутница осталась верной консерваторам.

Полицейский, на условиях анонимности: "Для меня открылись новые горизонты надежды, особенно в том, что касается сохранения территориального единства, следования букве конституции. Это особенно важно на фоне недавних событий в Каталонии, того, как жила Страна Басков в последние годы. Я - испанец и независимо от моих политических идей защищаю свою страну! Я люблю родину! Когда я слушаю гимн, у меня мурашки по коже!".

Жена полицейского, на условиях анонимности: "У наших мужчин немало типичных андалузских черт из прошлого, они - иберийские мачо, как их иногда называют в Испании. Именно такой тип часто склоняется к идеям Vox: сторонники партии, как выясняется, идеализируют прошлое, сами того порой не осознавая. При этом подавляющее число последователей партии не знали диктатуры, это люди достаточно молодые. Они считают что раньше было лучше - и голосуют за Vox".

Вопрос о национальном самосознании и территориальной целостности многие испанцы решают каждый день, когда отправляются на работу в соседний Гибралтар - территорию, которая три столетия назад отошла под контроль Британии. Vox требует возвращения Гибралтара. Что вызывает весьма противоречивую реакцию у опрошенных на улице.

- Для меня люди из Vox - фашисты, просто фашисты!

- Почему? Ведь все этого хотят, просто Vox об этом заявляет открыто

- Я согласен с этим их пунктом, но ведь есть и другие. Партия хочет отнять у нас часть имеющихся сегодня прав.

- Партия эта - новичок, поживем-увидим.

- Нам столько всего нужно менять. Буквально все буквально: платить, к примеру, испанцам нормально, чтобы им хорошо работалось в своей стране.

- Они хотят снизить минимальную зарплату. Я вот что скажу. В Испании много идиотов, которые все еще живут идеями режима Франко.

Партия обещает создать промышленную зону в Ла-Линеа-Де-Ла-Консепсьон, чтобы положить конец экономической зависимости от Гибралтара. Обещание, которому многие не верят. Как Эладио, чей семейный бизнес тесно связан с Гибралтаром.

Эладио Перес, житель Ла-Линеа: "Партия Vox, говорите? Она здесь никакой заметной роли не играет. Первое, что они пообещали - это закрыть границу. Боюсь, что Vox поставит под угрозу мою работу, работу всего региона; у нас здесь бизнес зависит от Гибралтара".

Позже мы вновь встречаемся с Эладио в нескольких километрах от границы, в районе, который, говорят местные, контролируется наркоторговцами. Здесь же расположен гараж, которым управляет семья Эладио, это одно из немногих семейных предприятий в городе. Половина его клиентуры приезжает из Гибралтара. "Брексит" с одной стороны, перспективы вхождения партии Vox в правительство, с другой... для семьи это выглядит настоящей политической катастрофой.

Однако Эладио надеется, что мода на Vox окажется недолговечной.

Эладио Перес, житель Ла-Линеа: "Большинство вещей, о которых они говорят с избирателями, для меня нежизнеспособны и немного нелепы. Их лозунги: "Так, к нам никого не пускаем, аборты не разрешаем, свободы ограничиваем", - напоминают мне 40-е годы, гитлеровские времена". Я думаю, что многие люди голосовали за Vox в Андалусии, не зная точно, что представляет из себя эта партия. Думаю, люди голосовали так из чувства протеста. Они заброшены властями страны и автономии. У нас здесь один из самых высоких по Испании показателей безработицы. Так что я думаю, что это было протестное голосование".

В городе Ла-Линеа-Де-Ла-Консепсьон безработный - каждый третий. На этом фоне для многих призывы и обещания Vox выглядят привлекательно. Мы - в небольшом портовом городе Атунара. местные рыбаки говорят, что чувствуют себя заброшенными: Гибралтар не пускает их в свои территориальные воды, Евросоюз со своей стороны ограничивает жестким квотированием

Наш собеседник, Эстебан, признается, что давно рассчитывает только на себя.

Эстебан Лопес Салмерон, рыбак: "Я все меньше и меньше доверяю политикам. Те, кто сегодня у власти - настоящие пустозвоны, торговцы воздухом. Ничего конкретного! Мы помним, когда у власти находились социалисты, помним, когда их сменила Народная партия. Никто ничего не сделал. Столько обещаний, и все безрезультатно. Люди разочарованы. Не думаю, что общество, даже сами представители Vox, могли предположить, как далеко вперед вырвется эта партия. Мы уже привыкли к плохому. Может ли стать еще хуже? Не знаю. Давайте посмотрим. Если за 4 года лучше не станет, то .... ну, поживем-увидим. Нам надоела ложь. С ней каши не сваришь и страну на ноги не поставишь".